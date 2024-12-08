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10:32, 8 декабря 2024Наука и техника

В США призвали деэскалировать конфликт на Украине из-за опасности «Орешника»

TNI: конфликт на Украине нужно деэскалировать из-за опасности «Орешника»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Reuters

Конфликт на Украине нужно как можно скорее деэскалировать из-за опасности применения Россией баллистической ракеты средней дальности (БРСД) «Орешник». К этому призвал обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

«Сейчас был бы идеальный для любого американского здравомыслящего лидера момент, чтобы начать деэскалацию», — заявил эксперт.

Он добавил, что наличие у России БРСД меняет баланс сил в украинском конфликте и на международной арене. По оценке автора, по возможностям гиперзвукового оружия к России приблизился только Китай.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Сергей Лагодюк заявил, что в ответ на шаги США и Германии по развертыванию ракет средней дальности в Европе принято решение о размещении российского комплекса «Орешник» в стране.

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