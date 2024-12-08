Волков усомнился в компетентности судившей его бой с Ганом на турнире UFC женщины

Волков усомнился в компетентности женщины, судившей его бой с Ганом

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков раскритиковал судейство в его поединке с французом Сирилом Ганом на турнире UFC 310. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен усомнился в компетентности женщины-арбитра Аделаиды Берд, которая отдала предпочтение Гану. «Не знаю, работает ли она над своими судейскими навыками или просто иногда приходит посмотреть бои, потому что ей это нравится. Может быть, ей больше понравилось тело Гана», — заявил россиянин.

Бой тяжеловесов прошел ранее 8 декабря и продлился все пять раундов. Ган одержал победу раздельным решением судей.

36-летний Волков потерпел 11-е поражение в карьере, в его активе 38 побед. 34-летний Ган одержал 13-ю победу, на его счету два поражения.