Россиянин Волков проиграл Гану на турнире UFC 310

Россиянин Александр Волков проиграл Сирилу Гану на турнире UFC 310

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков проиграл французу Сирилу Гану на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча тяжеловесов прошла в ночь на воскресенье, 8 декабря. Поединок продлился все пять раундов, судьи раздельным решением отдали победу французу.

36-летний Волков потерпел 11-е поражение в карьере, в его активе 38 побед. 34-летний Ган одержал 13-ю победу, на его счету два поражения.

Ранее Волков рассказал о сложностях общения с американцами. «Американец в 30-35 лет, то есть в моем возрасте, еще немного раздолбай — у него на уме тусовки и клубы», — заявил спортсмен.