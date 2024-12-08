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09:18, 8 декабря 2024Спорт

Россиянин Волков проиграл Гану на турнире UFC 310

Россиянин Александр Волков проиграл Сирилу Гану на турнире UFC 310
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков проиграл французу Сирилу Гану на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча тяжеловесов прошла в ночь на воскресенье, 8 декабря. Поединок продлился все пять раундов, судьи раздельным решением отдали победу французу.

36-летний Волков потерпел 11-е поражение в карьере, в его активе 38 побед. 34-летний Ган одержал 13-ю победу, на его счету два поражения.

Ранее Волков рассказал о сложностях общения с американцами. «Американец в 30-35 лет, то есть в моем возрасте, еще немного раздолбай — у него на уме тусовки и клубы», — заявил спортсмен.

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