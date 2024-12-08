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22:27, 8 декабря 2024Мир

Захарова призвала опровергнуть фейк о гибели Асада

Захарова: Reuters стоит опровергнуть свой фейк о гибели Асада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агентству Reuters стоит опровергнуть свой фейк о гибели бывшего президента Сирии Башара Асада, пишет ТАСС.

«Интересно, сообщившее о "хайли-лайкли" кончине Асада агентство Reuters само себя опровергнет? А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется», — задалась вопросом Захарова.

Утром 8 декабря агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии заявило, что Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

Позднее стало известно, что самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air, на борту которого, предположительно, находился сирийский президент, исчез с радаров менее чем через час полета. Самолет появился на радарах в районе Дамаска около 05:00 по московскому времени и перестал отслеживаться спустя 40 минут полета.

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