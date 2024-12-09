Бастрыкин назвал сумму откатов по делу бывшего зампредседателя подмосковного правительства

Бывшая первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова получала откаты в размере от 5 до 10 процентов от сумм госконтрактов. Об этом РИА Новости заявил в интервью председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По его словам, следователи установили, что чиновница с сообщниками в период с 2021 по 2023 год получала незаконное вознаграждение от руководителей ряда строительных компаний. Сумма взяток равнялась 5-10 процентам от стоимости госконтрактов за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по капитальному и текущему ремонтам подмосковных больниц.
Стригункова не признает свою вину. Ей вменяют получение не менее 123 миллионов рублей. Она была задержана 24 апреля. На следующий день Тверской суд Москвы арестовал ее.