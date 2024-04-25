Силовые структуры
Бывшая зампредседателя подмосковного правительства отказалась признавать вину
Экс-зампред правительства Подмосковья Стригункова отказалась признавать вину
Бывшая первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова отказалась признавать вину в получении взяток на общую сумму не менее 123 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Стригункова также не признает свою причастность к этому делу.
О задержании бывшей чиновницы стало известно 24 апреля. Предварительно, она подозревается в получении взяток на общую сумму не менее 123 миллионов рублей при реализации проектов по ремонту больниц. 25 апреля Тверской суд Москвы арестовал Стригункову до 15 июня.
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