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18:25, 25 апреля 2024Силовые структуры

Бывшая зампредседателя подмосковного правительства отказалась признавать вину

Экс-зампред правительства Подмосковья Стригункова отказалась признавать вину

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывшая первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова отказалась признавать вину в получении взяток на общую сумму не менее 123 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Стригункова также не признает свою причастность к этому делу.

О задержании бывшей чиновницы стало известно 24 апреля. Предварительно, она подозревается в получении взяток на общую сумму не менее 123 миллионов рублей при реализации проектов по ремонту больниц. 25 апреля Тверской суд Москвы арестовал Стригункову до 15 июня.

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