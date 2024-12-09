Назван главный риск переворота в Сирии для всего мира

Политолог Тарасов допустил включение Турции и Ирана в конфликт при войне в Сирии

Если в Сирии начнется гражданская война, то в нее могут быть втянуты сопредельные страны, и это может привести к фрагментации этих стран, рассказал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Так в разговоре с «Лентой.ру» востоковед оценил главный риск переворота в Дамаске для всего мира.

События в Сирии не носят уникальный характер. Причины, которые вели к распаду, характерны для всех государств на Ближнем Востоке, которые появились в результате развала Османской империи. Вопрос заключался в том: созреют ли внешние факторы для того, чтобы этот так называемый шар лопнул. И он начал лопаться Станислав Тарасов политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа

«Вопрос в следующем: удастся ли сохранить единую Сирию тем структурам, которые пришли к власти. Скорее всего, предпосылки будут такие, что они начнут делить границы, сферы влияния. Нет единого харизматического лидера. Дамаск не удержит контроль над всей территорией. Будет фрагментация», — заявил Тарасов.

По словам политолога, если в Сирии начнется гражданская война, предпосылки к которой уже есть, то будет дестабилизация ситуации на всем Ближнем Востоке.

«В эту войну могут быть втянуты сопредельные страны. Угроза такая, что это могут быть Иран и Турция. Активизируется курдский фактор. Если курды, которые поддерживали Асада и вступили в контакт с Израилем и Штатами, приобретут свою государственность, то это приведет к тому, что активизируются повстанческие движения в западном Иране, где курдов не меньше, чем в Ираке, кроме того, активизируется "Рабочая партия Курдистана" в Турции. Поэтому фрагментация может охватить и сопредельные страны», — предположил он.

Ситуация очень нестандартная и очень сложная Станислав Тарасов политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа

Ранее стало известно, что сирийская оппозиция уполномочит Мохамада Башира сформировать правительство на переходный период. Решение было принято после встречи между командующим отделом операций вооруженной оппозиции Ахмедом Аш-Шара аль-Баширом и премьер-министром Мохаммедом аль-Джалали.

8 декабря бывший президент Сирии Башар Асад ушел с поста главы государства и покинул страну. На данный момент сложивший полномочия сирийский лидер вместе с семьей находится в Москве.