Российский учитель схватил ребенка за шею, вытолкал из класса и попал на видео

В Уфе учитель схватил ученика за шею на уроке и вытолкал из класса

В Уфе учитель схватил ученика за шею на уроке в школе №49 и вытолкал из класса. Действия россиянина попали на видео, соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На представленном ролике видно, как педагог хватает подростка, который стоит у доски. Затем мужчина тащит юношу к двери.

Как утверждает Mash Batash, восьмиклассник плохо себя вел. Это разозлило учителя: он жестко схватил подростка и вывел за дверь. Оставшуюся часть занятия несовершеннолетний провел в коридоре.

До этого сообщалось, что в селе Табынское в Башкирии учитель физики избил школьника линейкой. Директор тогда объявил, что жалоб на педагога не поступало, но он уже уволился по собственному желанию. В связи со случившимся республиканская прокуратура организовала проверку.

Еще раньше жительница Петропавловска-Камчатского заподозрила логопеда в избиении ее 10-летнего сына.