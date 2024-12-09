Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:28, 9 декабря 2024Россия

Российский учитель схватил ребенка за шею, вытолкал из класса и попал на видео

В Уфе учитель схватил ученика за шею на уроке и вытолкал из класса
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Уфе учитель схватил ученика за шею на уроке в школе №49 и вытолкал из класса. Действия россиянина попали на видео, соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На представленном ролике видно, как педагог хватает подростка, который стоит у доски. Затем мужчина тащит юношу к двери.

Как утверждает Mash Batash, восьмиклассник плохо себя вел. Это разозлило учителя: он жестко схватил подростка и вывел за дверь. Оставшуюся часть занятия несовершеннолетний провел в коридоре.

До этого сообщалось, что в селе Табынское в Башкирии учитель физики избил школьника линейкой. Директор тогда объявил, что жалоб на педагога не поступало, но он уже уволился по собственному желанию. В связи со случившимся республиканская прокуратура организовала проверку.

Еще раньше жительница Петропавловска-Камчатского заподозрила логопеда в избиении ее 10-летнего сына.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-начальник колонии ДНР погиб при подрыве авто. За его голову предлагали 21 тысячу долларов. Что об этом известно?

      Чемпионка ОИ раскритиковала решение российских гимнастов получать нейтральный статус

      Появились подробности крушения военного вертолета в Турции

      США захотели исключить захватившую власть в Сирии группировку из числа террористов

      Врач объяснил причины изменения цвета мочи на фиолетовый

      Российский учитель схватил ребенка за шею, вытолкал из класса и попал на видео

      Apple засудят за хранение запрещенных материалов

      В Германии призвали вернуть беженцев в Сирию из-за свержения Асада

      В Госдуме прокомментировали ситуацию с базами ВС России в Сирии

      В России отреагировали на новую попытку ВСУ ударить по месту запуска «Орешника»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше