В России сообщили о разработке автопилота для SJ-100

«Яковлев» сообщил о разработке автопилота и автомата тяги для самолета SJ-100

Специалисты ПАО «Яковлев» разработали автопилот и автомат тяги для отечественного самолета Superjet 100 (SJ-100), импортозамещенного варианта лайнера SSJ-100. О проведении предварительных испытаний на сертификационном стенде сообщает головная структура разработчика госкорпорация «Ростех».

Следующим этапом станет установка систем на самолеты и проведение летных доводочных и сертификационных испытаний. Предположительные сроки начала и завершения главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов не назвал.

Также сегодня, 9 декабря, «Ростех рассказал об успешном испытании на прочность нового остекления кабины пилотов самолета МС-21. Проверка потребовалась в рамках замены импортных комплектующих самолета на российские аналоги.

Ранее стало известно, что правительство резко урезало планы по выпуску двигателей для МС-21, SJ-100 и Ту-214. Теперь вместо 192 единиц в 2025-2026 годах предлагается поставить 128. Как было сказано в пояснительной записке, поводом для таких шагов стало изменение объемов и сроков поставок самолетов всех моделей.

В соответствии с программой развития отечественной гражданской авиации, принятой два с половиной года назад, в прошлом году в российские авиакомпании должны были начаться поставки SJ-100, а в этом — МС-21. Ни один из них пока не совершил первого полета в импортозамещенной комплектации, при этом у SJ-100 до сих пор не сертифицирован двигатель.

Предполагается, что впервые обновленный МС-21 поднимется в воздух в марте-апреле следующего года. При этом премьер-министр Михаил Мишустин считает, что через год лайнеры начнут передавать перевозчикам.