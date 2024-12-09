В России на «Космос» выделят до 750 миллиардов рублей

На национальный проект «Космос» выделят до 750 миллиардов рублей. Об этом РБК сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.
По словам руководителя, существуют три сценария финансирования: «минимальный, оптимальный и максимальный». «Он, скажем так, сегодня варьируется от 500 миллиардов до 750 миллиардов с разной пропорцией доли бюджетных средств», — сказал глава госкорпорации.
По его словам, основные параметры проекта согласованы. «И он уже готов для представления президенту», — добавил Борисов.
В августе первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов заявил, что из-за разрыва с западными странами «Роскосмос» потерял 180 миллиардов рублей.
В июле Борисов сообщил, что закон о государственно-частном партнерстве в космонавтике уже в ближайшее время принесет дивиденды, сделав вложения России в космос очень выгодными.