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09:01, 9 декабря 2024Наука и техника

В России на «Космос» выделят до 750 миллиардов рублей

Борисов: на нацпроект «Космос» выделят до 750 миллиардов рублей
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

На национальный проект «Космос» выделят до 750 миллиардов рублей. Об этом РБК сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

По словам руководителя, существуют три сценария финансирования: «минимальный, оптимальный и максимальный». «Он, скажем так, сегодня варьируется от 500 миллиардов до 750 миллиардов с разной пропорцией доли бюджетных средств», — сказал глава госкорпорации.

По его словам, основные параметры проекта согласованы. «И он уже готов для представления президенту», — добавил Борисов.

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В августе первый заместитель гендиректора госкорпорации Андрей Ельчанинов заявил, что из-за разрыва с западными странами «Роскосмос» потерял 180 миллиардов рублей.

В июле Борисов сообщил, что закон о государственно-частном партнерстве в космонавтике уже в ближайшее время принесет дивиденды, сделав вложения России в космос очень выгодными.

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