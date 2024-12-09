Винер объяснила отказ от критики желающих получить нейтральный статус россиян

Винер больше не критикует нейтральных спортсменов из-за позиции Минспорта

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала о том, почему отказалась от критики желающих получить нейтральный статус российских спортсменов. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Как объяснила функционер, это связано с позицией министра спорта России Михаила Дегтярева. «Раньше я критиковала нейтральный статус, но сейчас это решение принято на уровне министерства спорта после выступления Михаила Дегтярева: нам надо возвращаться», — отметила Винер.

Ранее первый вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов анонсировал получение спортсменами нейтрального статуса. «Это начало пути. Не значит, что его получат все, это сложная процедура», — добавил он.

В декабре прошлого года Винер назвала позором выступление российских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в нейтральном статусе. Она отмечала, что согласившиеся участвовать в соревнованиях атлеты будут «беженцами и бомжами».