В России оценили будущее военных баз в Сирии

Депутат Колесник: будущее военных баз РФ в Сирии — вопрос комплексного подхода

Будущее российских военных баз в Сирии — это вопрос комплексного подхода, считает член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Это все-таки вопрос комплексного подхода Андрей Колесник член комитета Государственной Думы по обороне

Депутат отметил, что новые власти Сирии ранее открыто заявили, что хотят поддерживать с Россией хорошие отношения.

«А уж как там "вырулят" наши дипломаты, чтобы было как минимум взаимовыгодно. Посмотрим еще, кто им помогать будет», — заключил Колесник.

Ранее эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов заявил, что новые власти Сирии не дали России надежных гарантий по расположенным в этой стране российским базам в Тартусе и Латакии. По мнению востоковеда, ради удержания власти Дамаск может пойти на компромиссы с другими силами влияния в Сирии, которые не заинтересованы в военном присутствии России в стране.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить о будущем российских военных баз в Сирии преждевременно, и это станет предметом переговоров с новыми властями страны.

