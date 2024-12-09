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09:47, 9 декабря 2024Россия

ВСУ снова попытались атаковать полигон Капустин Яр

Shot: ВСУ снова попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Издание напомнило, что именно оттуда по Украине была запущена ракета «Орешник».

Как разузнал Shot, на пути к полигону удалось уничтожить три дрона. Первый сбит около 05:30 утра понедельника, 9 декабря, еще два — около 08:30.

Предположительно, устройства были запущены из Днепропетровской области.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин уверял, что полигон Капустин Яр надежно защищен от украинских атак.

Президент России Владимир Путин объявил о первом применении новой ракеты «Орешник» 21 ноября. Глава государства пояснил, что удар был нанесен по промышленному предприятию на Украине в качестве ответа на запуск Киевом западных дальнобойных ракет вглубь российской территории.

ЖЗЛ
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