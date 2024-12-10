Биржевые цены на бензин в России упали

РБК: цены на бензин и дизтопливо на СПбМТСБ в декабре упали на 5-8 процентов

С начала декабря стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) из-за низкого сезонного спроса и наблюдающегося роста переработки после завершения ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом со ссылкой на данные площадки пишет РБК.

С 29 ноября по 9 декабря сорт бензина АИ-92 упал в цене до 54 426 рублей за тонну (минус восемь процентов), а сорт АИ-95 — до 58 819 рублей (минус шесть процентов). Зимнее дизельное топливо подешевело с 27 ноября до 70 545 рублей за тонну (минус пять процентов).

На динамику не повлияла даже частичная отмена запрета экспорта бензина с 1 декабря, который ранее на всякий случай продлевали до января 2025 года. На тот момент эксперты не исключали, что при активных поставках за рубеж цены могут вернуться к росту.

Биржевая динамика не оказывает прямое влияние на розницу. По данным Росстата, с начала года бензин АИ-92 подорожал на 8,4 процента, а АИ-95 — на 8,5 процента. Тем не менее с августа рост розничных цен опережает официальную инфляцию (8,34 процента).

В Минэнерго сообщили, что отгрузка дизельного топлива и бензинов на внутренний рынок выросла по сравнению с прошлым годом на 7,3 процента. Точная статистика по производству нефтепродуктов в стране закрыта с августа этого года для исключения давления на рынок.

Опрошенные изданием экспертов напомнили, что дополнительный объем торгов идет на биржу перед новогодними праздниками, когда торги не проводятся, поэтому сейчас там мог сложиться определенный избыток предложения. Однако основной вклад вносит снижение потребления.

Управляющий партнер и член правления трейдинговой компании «Пролеум» Максим Дьяченко посоветовал не ждать трансляции этой динамики в розницу, потому что ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не позволяла заправкам поднимать цены, и теперь те пытаются компенсировать убытки. Более того, он указывает, что независимые АЗС даже с текущим уровнем биржевых цен на топливо продолжат испытывать проблемы.

В первый раз правительство пошло на ограничение экспорта бензина в сентябре прошлого года на фоне рекордного роста биржевых цен и дефицита в ряде регионов. Тогда запрет продержался пару месяцев. Во второй раз к такой мере прибегли в марте, но 20 мая ее действие приостановили. Вернули запрет только в августе, после чего ограничения продержались рекордные четыре месяца. При этом запрет на экспорт для непроизводителей сохраняются для борьбы с серыми поставками.