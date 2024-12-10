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11:16, 10 декабря 2024Экономика

Лидер Китая высказался о возможности победы в торговых войнах

Си Цзиньпин заявил, что в торговых войнах победителей не бывает
Дмитрий Воронин

Фото: Adriano Machado / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с представителями ряда международных экономических организаций призвал США нормализовать двусторонние отношения и избегать торговой войны, поскольку «победителей в ней не будет». Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает ТАСС.

По словам главы государства, «тарифные, торговые и научно-технологические войны идут вразрез с тенденциями истории и закономерностями экономики», на фоне чего Пекин готов поддерживать диалог и «держать разногласия под контролем».

В конце ноября избранный президент США Дональд Трамп заявил, что если БРИКС попытается создать альтернативу доллару или начнет сознательно отказываться от него, Белый дом возможными 100-процентными импортными пошлинами фактически закроет американский рынок для стран, занимающихся такой практикой. В ответ в Китае высказались о нежелании переходить к «блоковой конфронтации», указав, что объединение ставит перед собой цели всеобщего развития и процветания.

Вскоре после победы Трампа на выборах опрошенные Reuters аналитики оценили в 0,5-1,0 процентных пункта снижение роста экономики Китая на фоне пошлин, которые может ввести на товары из страны новый глава США.

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