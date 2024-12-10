Клуб НХЛ обменял двоих россиян

Клуб НХЛ «Колорадо» обменял россиян Георгиева и Коваленко в «Сан-Хосе»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» обменял двоих россиян в «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщается на сайте команды.

«Колорадо» отдал вратаря Александра Георгиева и нападающего Николая Коваленко. «Сан-Хосе» также получил право выбора в пятом раунде драфта НХЛ 2025 года и во втором раунде драфта-2026.

Взамен состав «Колорадо» пополнили голкипер Маккензи Блэквуд и форвард Дживани Смит. Кроме того, команда получила право выбора в пятом раунде драфта 2027 года.

«Колорадо» с 32 очками в 29 матчах идет на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. На счету «Сан-Хосе» 25 очков в 30 встречах, команда располагается на 13-й строчке.