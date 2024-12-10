Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Елена-Габриэла Русе
Сегодня
18:00 (Мск)
Анна Блинкова
Лимож 125
Динамо З
Сегодня
20:45 (Мск)
Селтик
Лига чемпионов|Общий этап. 6-й тур
Аталанта
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Общий этап. 6-й тур
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|Общий этап. 6-й тур
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
Юта
Завтра
05:30 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
Екатерина Александрова
Завтра
12:00 (Мск)
Тамара Корпач
Лимож 125
11:11, 10 декабря 2024Спорт

Клуб НХЛ обменял двоих россиян

Клуб НХЛ «Колорадо» обменял россиян Георгиева и Коваленко в «Сан-Хосе»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Николай Коваленко

Николай Коваленко. Фото: Robert Edwards / Imagn Images / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» обменял двоих россиян в «Сан-Хосе Шаркс». Об этом сообщается на сайте команды.

«Колорадо» отдал вратаря Александра Георгиева и нападающего Николая Коваленко. «Сан-Хосе» также получил право выбора в пятом раунде драфта НХЛ 2025 года и во втором раунде драфта-2026.

Взамен состав «Колорадо» пополнили голкипер Маккензи Блэквуд и форвард Дживани Смит. Кроме того, команда получила право выбора в пятом раунде драфта 2027 года.

«Колорадо» с 32 очками в 29 матчах идет на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. На счету «Сан-Хосе» 25 очков в 30 встречах, команда располагается на 13-й строчке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти сообщили о массовом бегстве ВСУ из Курахово. Что известно?

      ЕС поставит в Молдавию средства для перехвата дронов

      Россиянки решили покататься на привязанных к машине тюбингах и поплатились

      Полюбившийся американцам преступник заинтриговал массы загадочным видео

      В ВСУ заявили о вероятном охвате Покровска с фланга

      Клуб НХЛ обменял двоих россиян

      Доклады на конференции Сбера Al Journey адаптируют для людей с инвалидностью

      Обвиняемого в педофилии блогера Поднебесного осудят

      Глава Минобороны Польши признал критическую для Украины ситуацию

      Рабочие уронили с крыши рулон утеплителя на школьницу и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше