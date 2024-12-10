Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 10 декабря 2024Россия

Кремль раскрыл подробности о заседании СПЧ с участием Путина

Песков: ежегодное заседание СПЧ с участием президента Путина будет открытым
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Михаил Метцель / POOL / ТАСС

Ежегодное заседание Совета по правам человека (СПЧ) с участием президента России Владимира Путина, которое состоится во вторник, 10 декабря, будет открытым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Все мероприятие будет носить открытый характер, будет вступительное слово президента о реализации поручений по итогам прошлой встречи», — сообщил Песков.

Он уточнил, что заседание приурочено ко Дню прав человека. На нем глава СПЧ Валерий Фадеев, а также другие члены совета представят свои доклады на различные темы.

4 декабря Путин обновил состав СПЧ. В него вошли ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич и председатель общероссийского союза «Федерация независимых профсоюзов России» Сергей Черногаев.

В 2023 году Путин встретился с членами СПЧ 4 декабря. На встрече затронули темы СВО, миграции, здравоохранения и образования. Также обсуждались проблемы «выдавливания» русскоязычного населения из стран Европы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине признают продвижение российских войск в Сумской области. Что об этом известно?

      В клубе КХЛ предрекли проблемы с перелетами

      Актер Щербаков пожаловался на сильные боли после операции

      Windows 11 разрешили устанавливать на старые ПК

      Отец Ивлеевой прокомментировал новости о ее замужестве

      Москвичам назвали время прихода январских морозов

      Названы районы Москвы с подешевевшими квартирами

      Украинские беспилотники уничтожили над Крымом

      Подозреваемого в мошенничестве в отношении звезды кино «Москва слезам не верит» задержали

      В Госдуме высказались о не знающих русский язык мигрантах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше