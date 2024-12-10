Кремль раскрыл подробности о заседании СПЧ с участием Путина

Песков: ежегодное заседание СПЧ с участием президента Путина будет открытым

Ежегодное заседание Совета по правам человека (СПЧ) с участием президента России Владимира Путина, которое состоится во вторник, 10 декабря, будет открытым. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Все мероприятие будет носить открытый характер, будет вступительное слово президента о реализации поручений по итогам прошлой встречи», — сообщил Песков.

Он уточнил, что заседание приурочено ко Дню прав человека. На нем глава СПЧ Валерий Фадеев, а также другие члены совета представят свои доклады на различные темы.

4 декабря Путин обновил состав СПЧ. В него вошли ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич и председатель общероссийского союза «Федерация независимых профсоюзов России» Сергей Черногаев.

В 2023 году Путин встретился с членами СПЧ 4 декабря. На встрече затронули темы СВО, миграции, здравоохранения и образования. Также обсуждались проблемы «выдавливания» русскоязычного населения из стран Европы.