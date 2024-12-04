Путин обновил состав СПЧ

Путин обновил состав Совета по правам человека

Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека (СПЧ). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в состав совета войдут ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич и председатель общероссийского союза «Федерация независимых профсоюзов России» Сергей Черногаев.

Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается в документе.

В конце сентября Путин изменил состав Совета безопасности страны. Тогда глава государства включил в состав органа своего помощника Алексея Дюмина, главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову, начальника Главного управления специальных программ президента Александра Линца, а также первого вице-премьера правительства страны Дениса Мантурова.