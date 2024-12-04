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17:09, 4 декабря 2024Россия

Путин обновил состав СПЧ

Путин обновил состав Совета по правам человека
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека (СПЧ). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в состав совета войдут ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич и председатель общероссийского союза «Федерация независимых профсоюзов России» Сергей Черногаев.

Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается в документе.

В конце сентября Путин изменил состав Совета безопасности страны. Тогда глава государства включил в состав органа своего помощника Алексея Дюмина, главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову, начальника Главного управления специальных программ президента Александра Линца, а также первого вице-премьера правительства страны Дениса Мантурова.

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