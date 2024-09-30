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16:45, 30 сентября 2024Россия

Путин изменил состав Совбеза России

Путин включил в состав Совбеза России Дюмина, Мантурова и Скворцову
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин изменил состав Совбеза страны. Указ с подписью главы государства размещен на официальном портале публикации правовых данных.

Согласно документу, из состава Совбеза исключен Владимир Якушев, 25 сентября назначенный первым вице-спикером Совфеда.

Этим же указом Путин включил в Совет безопасности России своего помощника Алексея Дюмина, главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову, а также первого вице-премьера правительства страны Дениса Мантурова.

Ранее президент образовал Морскую коллегию России, которую возглавил его помощник Николай Патрушев. Ожидается, что данная мера поспособствует эффективности проведения национальной морской политики.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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