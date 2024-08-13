Путин образовал Морскую коллегию и назначил Патрушева ее главой

Президент Путин указом образовал Морскую коллегию и назначил Патрушева ее главой

Президент России Владимир Путин образовал Морскую коллегию. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что данные меры нужны для увеличения эффективности проведения национальной морской политики страны. Путин также постановил создать в коллегии Совет по стратегическому развитию Военно-морского флота, Совет по защите национальных интересов России, а также Совет по развитию и обеспечению морской деятельности страны.

Председателем коллегии назначен помощник главы государства Николай Патрушев.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия продолжит наращивать обеспечение сил Военно-морского флота современным вооружением. Также президент сообщил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем в России, назвав это зеркальной мерой в ответ на развертывание ракет США в мире.