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18:22, 10 декабря 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для кубиков на прессе

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для кубиков на прессе. Ее слова приводит Men Today.

Первым упражнением станет звездочка. Для ее выполнения нужно лечь на спину, выпрямив ноги, и разведя руки по сторонам. После этого следует поднять правую ногу и потянуться к ней левой рукой. Далее необходимо сделать упражнение на другую сторону.

Следующими упражнениями тренер рекомендовала планку, планку с поворотами, скручивания, а также подъемы прямых ног. Последним станет «скалолаз». Для его выполнения нужно принять позицию упор лежа, полностью вытянув тело. Затем следует поочередно подтягивать правое и левое колено к груди и быстро возвращаться в исходное положение.

Ранее фитнес-тренер Михаил Прыгунов назвал лучшие упражнения для сжигания жира. Он рекомендовал выполнять ходьбу с высоким поднятием бедра, приседания на половину амплитуды с подъемом одной ноги вперед, в сторону и назад, подъемы рук, а также приставные шаги.

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