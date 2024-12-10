Организатор ЛГБТ-туров попал в реестр экстремистов Росфинмониторинга

Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов главу турфирмы для мужчин Котова

Росфинмониторинг внес в свой реестр террористов и экстремистов директора московской турфирмы Андрея Котова, который организовывал поездки для мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт ведомства.

Мужчина обвиняется в организации ЛГБТ-туров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Ему вменили статью 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Он арестован. Свою вину Котов не признает.

О задержании Котова стало известно 30 ноября. 48-летний россиянин за деньги организовывал туры для сторонников ЛГБТ по стране и за ее пределы — к примеру, в Египет.

Кроме того, следователи нашли в его телефоне обнаженные фотографии переодевающегося мальчика, которые он сделал втайне в раздевалке спортивного клуба. После этого в отношении него возбудили новое дело по статье 242.2 («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов») УК РФ.