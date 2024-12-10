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16:37, 10 декабря 2024Путешествия

Россия разрешила въезд по электронной визе для граждан еще 11 стран

МИД России: гражданам Барбадоса и Бутана разрешили въезд по электронной визе
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Правительство России разрешило въезд в страну по единой электронной визе гражданам еще 11 стран. Перечень опубликован на сайте МИД РФ.

В список вошли Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Теперь в перечне всего 64 страны.

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Ранее стало известно, что иностранные туристы массово устремились в Россию в 2023 году благодаря одному нововведению — электронным визам. По итогам года турпоток иностранцев в РФ вырос в три с лишним раза.

В августе 2023 года Россия запустила сервис по оформлению единых электронных виз для иностранных туристов. Их смогут получить граждане в том числе европейских стран. Электронная виза является однократной, срок ее действия составляет 60 суток со дня оформления с разрешенным сроком пребывания в России не более 16 суток.

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