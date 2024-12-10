Россиян сорвал куш в лотерею и раскрыл секрет удачи

Водитель из ХМАО выиграл 10 миллионов рублей в лотерею после случая с иконой

Житель Ханты-Мансийского автономного округа сорвал куш в лотерею и связал это со случаем с иконой. Об этом сообщает информационное агентство «Муксун».

Как отмечает агентство, россиянин по имени Дмитрий работает водителем, он часто приобретал лотерейные билеты, но раньше выигрывал лишь небольшие суммы. Однако на этот раз он решил приобрести сразу 10 билетов и сделать мультиставку. В результате мужчина выиграл 10 миллионов рублей.

По словам Дмитрия, удача пришла к нему после одного значимого события. По просьбе начальника он перевез икону Божией Матери из одного города в другой. Живописное изображение было настолько большим, что с трудом влезло в машину.

«Это случилось дней 10 назад, не верю в чудеса, но получилось, что после этого я выиграл», — отметил он.

Мужчина признался, что на выигранные деньги он планирует приобрести квартиру в Санкт-Петербурге. В Северной столице проживают его сын с женой. При этом родственники Дмитрия пока о его выигрыше и планах не знают.

Ранее стало известно, что жительница Волгоградской области выиграла в лотерею почти девять миллионов рублей благодаря любимым числам. Другому россиянину удача улыбнулась после прочтения книги о финансах. Тем временем многодетный отец из Кемеровской области загадал желание и выиграл почти 23 миллиона.