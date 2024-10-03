Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:22, 3 октября 2024Моя страна

Россиянин загадал желание в Новый год и сказочно разбогател

Многодетный отец из Кемеровской области загадал желание и выиграл почти 23 млн

Фото: "Столото"

Многодетный отец из Кемеровской области сказочно разбогател, выиграв в лотерею. Об этом сообщают «Новости Кузбасса».

Россиянин Владимир участвовал в лотерее в новогодние праздники. По правилам, ему нужно было угадать все числа в первом поле и не угадать число во втором. Удачными для мужчины оказались числа 18, 29, 10, 19, 7, а число 3 он не угадал во втором поле.

«В Новый год под бой курантов загадал желание выиграть в лотерею крупную сумму. Не ожидал, что через два дня оно исполнится», — признался он.

Владимиру посчастливилось выиграть почти 23 миллиона рублей. Он признался, что не мог поверить своим глазам, долго всматривался в билет и считал цифры. По словам россиянина, он в отличие от жены всегда верил в то, что крупную сумму можно выиграть в лотерею.

Житель Кемеровской области трудится на шахте горнорабочим. Вместе с женой он растит двух дочерей и сына. Большую часть выигранных средств он планирует потратить на покупку большого дома для семьи и квартиры для матери.

Ранее семья из Омска выиграла десятки миллионов рублей в лотерею. Тем временем супруги из Нижнего Новгорода также выиграли в лотерею крупную сумму. В день выигрыша житель города Дмитрий вернулся к семье из командировки. Муж и жена решили сходить в кафе и по дороге зашли в лотерейный киоск, чтобы купить несколько билетов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Француз решил засудить бывшего генсека НАТО. Его обвинили в разжигании конфликта на Украине

      На Украине захотели мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца года

      Возлюбленная Криштиану Роналду снялась обнаженной для модного бренда

      Тренер рассказала о похудении Валиевой перед работой в шоу

      Украинскую компанию обвинили в срыве оборонных контрактов

      Швейцария пообещала выделить Украине 1,7 миллиарда долларов на восстановление страны

      Житель Румынии напал на переводчицу из-за русской речи

      Зеленского обвинили в предательстве ВСУ

      Разгадана тайна знаменитой пропавшей экспедиции. Как 129 человек застряли во льдах, обезумели и съели друг друга?

      В курском приграничье заметили «тачанку» ВСУ на шасси Toyota

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше