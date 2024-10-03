Россиянин загадал желание в Новый год и сказочно разбогател

Многодетный отец из Кемеровской области загадал желание и выиграл почти 23 млн

Многодетный отец из Кемеровской области сказочно разбогател, выиграв в лотерею. Об этом сообщают «Новости Кузбасса».

Россиянин Владимир участвовал в лотерее в новогодние праздники. По правилам, ему нужно было угадать все числа в первом поле и не угадать число во втором. Удачными для мужчины оказались числа 18, 29, 10, 19, 7, а число 3 он не угадал во втором поле.

«В Новый год под бой курантов загадал желание выиграть в лотерею крупную сумму. Не ожидал, что через два дня оно исполнится», — признался он.

Владимиру посчастливилось выиграть почти 23 миллиона рублей. Он признался, что не мог поверить своим глазам, долго всматривался в билет и считал цифры. По словам россиянина, он в отличие от жены всегда верил в то, что крупную сумму можно выиграть в лотерею.

Житель Кемеровской области трудится на шахте горнорабочим. Вместе с женой он растит двух дочерей и сына. Большую часть выигранных средств он планирует потратить на покупку большого дома для семьи и квартиры для матери.

Ранее семья из Омска выиграла десятки миллионов рублей в лотерею. Тем временем супруги из Нижнего Новгорода также выиграли в лотерею крупную сумму. В день выигрыша житель города Дмитрий вернулся к семье из командировки. Муж и жена решили сходить в кафе и по дороге зашли в лотерейный киоск, чтобы купить несколько билетов.