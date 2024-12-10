Россиянка побывала в Скандинавии и описала местных женщин фразой «нам есть чему поучиться»

Российская тревел-блогерша побывала в скандинавских странах — Швеции и Норвегии — и описала местных женщин фразой «нам есть чему поучиться». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что скандинавки отличаются естественной красотой, стройностью и умением выглядеть моложе своего возраста. В этом им помогает спорт, объяснила блогерша. «Если у нас занятие спортом ассоциируется с походом в зал, то в Швеции и Норвегии девушки бегают по улицам и спокойно тренируются дома. То есть они не тратят время и деньги на посещение фитнес-клуба, им не нужна мотивация извне», — подчеркнула она.

Кроме того, в Швеции и Норвегии женщины уделяют много внимания качеству продуктов. «Если говорить про их ежедневный рацион, то на столе всегда есть рыба и морепродукты, цельнозерновой хлеб, свежие овощи и фрукты — это их база», — заметила автор.

Также скандинавки тщательно ухаживают за кожей и волосами, поскольку знают, что в холодном климате это необходимо.

Ранее эта же тревел-блогерша описала особенности жизни в Италии фразой «противоречат нашим ценностям». По словам автора публикации, некоторые поступки итальянцев русским никогда не понять.