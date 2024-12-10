Российская волейболистка объяснила причины перехода в иностранный клуб

Волейболистка Толок объяснила переход в итальянскую «Новару» семейной атмосферой

Российская волейболистка Татьяна Толок объяснила причины перехода в итальянский клуб «Новара». Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка заявила, что представители иностранного клуба интересовались ею еще в подростковом возрасте. «У них настрой внутри команды — семейный. Это очень важно для меня, когда внутри команды есть такая атмосфера», — рассказала она.

Толок перешла в «Новару» в 2024 году. Она становилась чемпионкой России и двукратной обладательницей Кубка страны в составе «Динамо-Ак Барса».

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