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22:45, 10 декабря 2024Спорт

Российская волейболистка объяснила причины перехода в иностранный клуб

Волейболистка Толок объяснила переход в итальянскую «Новару» семейной атмосферой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российская волейболистка Татьяна Толок объяснила причины перехода в итальянский клуб «Новара». Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка заявила, что представители иностранного клуба интересовались ею еще в подростковом возрасте. «У них настрой внутри команды — семейный. Это очень важно для меня, когда внутри команды есть такая атмосфера», — рассказала она.

Толок перешла в «Новару» в 2024 году. Она становилась чемпионкой России и двукратной обладательницей Кубка страны в составе «Динамо-Ак Барса».

Ранее российская волейболистка Анна Лазарева рассказала о жизни в Китае. Спортсменка обратила внимание на то, что китайцы издают огромное количество всяких звуков во время еды и почти не говорят по-английски.

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