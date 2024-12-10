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09:29, 10 декабря 2024Наука и техника

Sitronics Space вывели из состава Sitronics Group

Sitronics Space вывели из состава Sitronics Group и переименовали в «Спутникс»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Sitronics Space вывели из состава Sitronics Group и переименовали в Группу компаний (ГК) «Спутникс», которая находится в прямом подчинении Акционерной финансовой компании (АФК) «Система». Об этом ТАСС сообщили в последней.

Перевод состоялся в ноябре. АФК стала владельцем 90 процентов ГК. Sitronics Group, из которой вывели Sitronics Space, осталась в «Системе».

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация заключит контракт с Sitronics Space на поставку данных дистанционного зондирования Земли.

В ноябре Государственная транспортная лизинговая компания заключила со «Спутниксом» первый в России договор на поставку в лизинг спутников.

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