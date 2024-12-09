«Роскосмос» заключит контракт с Sitronics на поставку данных ДЗЗ

Борисов: госкорпорация заключит контракт с Sitronics на поставку данных ДЗЗ

«Роскосмос» заключит контракт с компанией Sitronics на поставку данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом РБК сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.

«В этом году заключаем с Sitronics контракт на выкуп данных. Это уже реальная работа», — заявил руководитель.

В ноябре Государственная транспортная лизинговая компания заключила с компанией «Спутникс» первый в России договор на поставку в лизинг спутников.

В том же месяце глава российской частной компании Sitronics Space Павел Черенков сообщил, что предприятие планирует запустить более 20 спутников, включая аппараты ДЗЗ, в 2025 году.