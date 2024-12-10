Стало известно о пятой попытке ВСУ атаковать место запуска российского «Орешника»

Shot: ВСУ в пятый раз попытались атаковать астраханский полигон Капустин Яр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятый раз попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали новую российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, очередной дрон, направлявшийся к объекту, сбили накануне около пяти утра. Возбуждено уголовное дело о теракте группой лиц по предварительному сговору, фигурантами которого стали неустановленные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Как пишет канал, предварительно, ВСУ использовали для атак на полигон беспилотники PD-2 и UJ-22 Airborne с дальностью полета до 1300 километров и 800 километров соответственно. По неподтвержденной информации, все пять дронов запускали из Днепропетровской области Украины, которая находится на расстоянии около 700 километров от Капустина Яра.