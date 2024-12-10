Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:52, 10 декабря 2024Россия

Стало известно о пятой попытке ВСУ атаковать место запуска российского «Орешника»

Shot: ВСУ в пятый раз попытались атаковать астраханский полигон Капустин Яр
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятый раз попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали новую российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, очередной дрон, направлявшийся к объекту, сбили накануне около пяти утра. Возбуждено уголовное дело о теракте группой лиц по предварительному сговору, фигурантами которого стали неустановленные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Как пишет канал, предварительно, ВСУ использовали для атак на полигон беспилотники PD-2 и UJ-22 Airborne с дальностью полета до 1300 километров и 800 километров соответственно. По неподтвержденной информации, все пять дронов запускали из Днепропетровской области Украины, которая находится на расстоянии около 700 километров от Капустина Яра.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти сообщили о массовом бегстве ВСУ из Курахово. Что известно?

      Врачи сообщили о внутричерепном кровоизлиянии президента Бразилии

      Россиянина приговорили к трем годам за уничтожение плакатов о службе по контракту

      Натурализованный бразилец из «Зенита» оценил жизнь в России

      В США раскрыли новую стратегию по Сирии

      Нарышкин рассказал о падении авторитета США и просьбах американских партнеров к России

      Стало известно о пятой попытке ВСУ атаковать место запуска российского «Орешника»

      Австралия впервые запустила американскую ракету Tomahawk

      Летевший из-за границы в Казань самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      В Крыму после слов Трампа о потерях ВСУ сравнили Украину с огромным кладбищем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше