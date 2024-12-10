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20:23, 10 декабря 2024Ценности

Стилист Рогов назвал необходимую вещь на зиму

Стилист Рогов назвал серые колготки необходимой вещью на зиму
Екатерина Ештокина

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Стилист Александр Рогов назвал необходимую вещь на зиму. Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает 160 тысяч подписчиков.

Эксперт рассказал, что в текущем сезоне модными стали серые колготки. Упомянутый предмет гардероба он призвал сочетать с юбками в складку, кардиганами и голубыми сорочками. «Серые колготки — абсолютный маст! Берите на заметку!» — написал Рогов.

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Помимо этого, стилист также посоветовал выбирать колготки в рубчик.

Ранее в декабре Рогов перечислил удачные сочетания в одежде с самым модным цветом 2025 года. По его словам, актуальным будет образ, состоящий из темно-шоколадного и небесно-голубого оттенков.

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