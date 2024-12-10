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12:31, 10 декабря 2024Забота о себе

Студент обнаружил шишку на шее и получил смертельно опасный диагноз

Daily Record: шишка на шее 21-летнего студента оказалась признаком лимфомы
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Guschenkova / Shutterstock / Fotodom

21-летний житель Великобритании по имени Дилан Стюарт обнаружил шишку на шее и вскоре получил смертельно опасный диагноз. Его историю опубликовало издание Daily Record.

Стюарт рассказал, что чувствовал себя хорошо, но однажды утром обнаружил на шее шишку размером примерно пять на семь сантиметров. Несмотря на отсутствие других симптомов и хорошее самочувствие он отправился к врачу. УЗИ и биопсия показали, что образование на шее было признаком рака: у студента выявили лимфому Ходжкина
второй стадии. «Никогда не забуду 3 октября 2024 года. Мне позвонили и подтвердили, что у меня обнаружили рак. Весь мой мир перевернулся в одно мгновение. Но я боец ​​и не собираюсь сдаваться болезни», — поделился он эмоциями.

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Пациенту назначили четырехмесячный курс химиотерапии. Из-за лечения он не может работать, но продолжает учиться в колледже, соблюдая все меры защиты от вирусов, так как его иммунитет ослаблен. Семеро близких друзей Стюарта побрили головы в знак солидарности и поддержки, пока он проходит лечение.

Ранее терапевт Найгат Ариф предупредила о неочевидном симптоме рака легких. По ее словам, частые инфекции в легких могут быть признаком рака.

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