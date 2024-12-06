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15:28, 6 декабря 2024Забота о себе

Терапевт предупредила о неочевидном симптоме рака легких

Терапевт Ариф: частые инфекции в легких могут быть симптомом рака
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

На ранних стадиях рак легких легко не заметить, так как он не имеет специфических симптомов, предупредила терапевт Найгат Ариф. В эфире утреннего шоу на телеканале ITV она указала на неочевидный признак этого заболевания, пишет Daily Star.

По словам Ариф, самыми распространенными симптомами рака легких считают сильную усталость, потерю веса и кашель с кровью. Однако эти признаки часто списывают на другие болезни, иногда они могут вообще не появиться до тех пор, пока рак не достигнет последних стадий.

Менее известным признаком роста злокачественной опухоли в легких Ариф назвала повторяющиеся инфекции дыхательных путей. По ее словам, если простуды случаются одна за другой, а кашель не проходит, об этом обязательно нужно сообщить врачу, чтобы исключить вероятность рака. Для этого обычно назначают рентген или компьютерную томографию, заключила Ариф.

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