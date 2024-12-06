Терапевт предупредила о неочевидном симптоме рака легких

Терапевт Ариф: частые инфекции в легких могут быть симптомом рака

На ранних стадиях рак легких легко не заметить, так как он не имеет специфических симптомов, предупредила терапевт Найгат Ариф. В эфире утреннего шоу на телеканале ITV она указала на неочевидный признак этого заболевания, пишет Daily Star.

По словам Ариф, самыми распространенными симптомами рака легких считают сильную усталость, потерю веса и кашель с кровью. Однако эти признаки часто списывают на другие болезни, иногда они могут вообще не появиться до тех пор, пока рак не достигнет последних стадий.

Менее известным признаком роста злокачественной опухоли в легких Ариф назвала повторяющиеся инфекции дыхательных путей. По ее словам, если простуды случаются одна за другой, а кашель не проходит, об этом обязательно нужно сообщить врачу, чтобы исключить вероятность рака. Для этого обычно назначают рентген или компьютерную томографию, заключила Ариф.

Ранее терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная предупредила, что у курильщиков может разиться хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). По ее словам, без лечения она приводит к угрожающим жизни состояниям.