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19:32, 10 декабря 2024Спорт

Украинский футболист забылся и начал говорить по-русски во время интервью

Украинский футболист «Черноморца» Попов получил замечание за русский язык
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Кирилл Попов

Кирилл Попов. Кадр: Газета.Ru

Нападающий одесского «Черноморца» Кирилл Попов начал отвечать на вопросы журналистов на русском языке после матча 16-го тура чемпионата Украины против «Кривбасса». Об этом сообщает РИА Новости.

«Ну да, мы наигрывали эти стандарты, сегодня получилось…» — заявил футболист. В процессе разговора он получил замечание, после чего перешел на украинский язык.

Встреча завершилась победой «Кривбасса» со счетом 3:1. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 28 очков в 15 матчах. «Черноморец» располагается на 14-м месте с 12 очками после 16 матчей.

В текущем сезоне Попов провел 15 матчей в составе «Черноморца». Он не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно, что на Украине на 30 процентов выросло количество жалоб на использование русского языка. За 2023 год было получено 3692 доноса на нарушителей закона о государственном языке, это почти на треть больше, чем в 2022 году. Наибольшее число жалоб поступило из Киева — 1345.

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