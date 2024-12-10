В клубе КХЛ предрекли проблемы с перелетами

Директор «Трактора» Савин предрек проблемы при перелетах клубов КХЛ в будущем

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал об обсуждении с руководителями клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) вопроса авиаперевозок команд. Его цитирует «РБ Спорт».

Савин заявил, что был поднят вопрос о возможности централизации перелетов. По его словам, «Трактор» готов пойти на централизацию, если это будет улучшать условия для челябинской команды.

«Мы можем в ближайшем будущем столкнуться с определенными проблемами при перелетах. Дефицит бортов потихоньку надвигается. Пока клубы решают эту проблему самостоятельно, и как раз обсуждали возможность делать это комплексно и централизованно со всеми», — поделился Савин.

Ранее главный тренер футбольного «Ростова» Валерий Карпин рассказал о проблемах команды из-за закрытого аэропорта. Он отметил, что из-за ограничений на полеты клубу сложно подписывать новых игроков и сорвалось несколько трансферов.