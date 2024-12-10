В России достоят два БДК проекта 11711М

ПСЗ «Янтарь»: два больших десантных корабля проекта 11711М достроят в 2026 году

Два больших десантных корабля (БДК) проекта 11711М достроят в 2026 году. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» Илья Самарин.

«Мы планируем в соответствии с контрактом достроить эти корабли в 2026 году», — сказал руководитель.

Агентство отмечает, что речь идет о БДК «Василий Трушин» и «Владимир Андреев» проекта 11711М, у которых будут увеличены водоизмещение и десантовместимость.

В июле ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что ПСЗ «Янтарь» построит еще два БДК проекта 11711.

В декабре 2023 года агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе рассказало, что БДК «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» модернизированного проекта 11711 будут переносить на борту звено ударных вертолетов Ка-52М, вооруженных противокорабельными ракетами Х-35.