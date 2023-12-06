Новые БДК будут переносить звено ударных вертолетов Ка-52М

ТАСС: новые БДК проекта 11711 будут переносить звено ударных вертолетов Ка-52М

Новые большие десантные корабли (БДК) «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» модернизированного проекта 11711 будут переносить на борту не одну-две машины, а звено ударных вертолетов Ка-52М, вооруженных противокорабельными ракетами Х-35. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Это резко повышает ударные возможности авиагруппы, которая будет способна также на прикрытие морского десанта с воздуха. Группировка таких БДК с Ка-52М сможет обеспечивать огневую поддержку крупной десантной операции», — сказал собеседник.

По его данным, каждый из БДК, в настоящее время строящихся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», получит увеличенный ангар, способный вмещать до четырех Ка-52М или до пяти противолодочных вертолетов Ка-27.

В ноябре агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что серию БДК модернизированного проекта 11711 продолжат, заложив еще два БДК для Черноморского флота.

По словам собеседника, строящиеся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» БДК «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» передадут в состав Тихоокеанского флота в 2024 и 2025 годах.