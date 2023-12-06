Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:21, 6 декабря 2023Наука и техника

Новые БДК будут переносить звено ударных вертолетов Ка-52М

ТАСС: новые БДК проекта 11711 будут переносить звено ударных вертолетов Ка-52М

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Новые большие десантные корабли (БДК) «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» модернизированного проекта 11711 будут переносить на борту не одну-две машины, а звено ударных вертолетов Ка-52М, вооруженных противокорабельными ракетами Х-35. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Это резко повышает ударные возможности авиагруппы, которая будет способна также на прикрытие морского десанта с воздуха. Группировка таких БДК с Ка-52М сможет обеспечивать огневую поддержку крупной десантной операции», — сказал собеседник.

По его данным, каждый из БДК, в настоящее время строящихся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь», получит увеличенный ангар, способный вмещать до четырех Ка-52М или до пяти противолодочных вертолетов Ка-27.

В ноябре агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что серию БДК модернизированного проекта 11711 продолжат, заложив еще два БДК для Черноморского флота.

По словам собеседника, строящиеся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» БДК «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» передадут в состав Тихоокеанского флота в 2024 и 2025 годах.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Самую красивую девушку в мире обвинили в заговоре против властей. Как «Мисс Вселенная» оказалась в центре скандала?

      Названа знаменитая женщина с самыми идеальными ягодицами

      СК направил на расследование убийства Кивы лучших следователей

      Путин и наследный принц Саудовской Аравии вновь по-братски поздоровались

      В Германии рассказали о беспокойстве в рядах ВСУ

      Байден заявил о планах России атаковать страны НАТО

      Популярный комик рассказал о покупке «части ямы» в ипотеку

      Зеленский пообещал выполнить данные ЕС обещания

      США выделили Украине новый пакет военной помощи

      Байден выступил со спецобращением по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости