Серию кораблей модернизированного проекта 11711 продолжат

ТАСС: в России заложат еще два БДК модернизированного проекта 11711 до 2025 года

Серию больших десантных кораблей (БДК) модернизированного проекта 11711 продолжат, заложив еще два БДК для Черноморского флота. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Строительство больших десантных кораблей модернизированного проекта 11711 будет продолжено. Летом следующего года ожидается подписание контракта на строительство двух таких БДК для Черноморского флота. До конца 2025 года на заводе "Янтарь" заложат новую пару кораблей, которые будут строить по скорректированному техническому проекту», — сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что строящиеся на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» БДК «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» передадут в состав Тихоокеанского флота в 2024 и в 2025 годах.

Официального подтверждения этой информации нет.

Строящиеся по измененному проекту БДК «Владимир Андреев» и «Василий Трушин» заложили в 2019 году. Считается, что полное водоизмещение кораблей увеличат до восьми тысяч тонн. БДК смогут вмещать до 40 единиц бронетехники.

Ранее в ноябре главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов сообщил, что серию дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 продолжат для Тихоокеанского и других флотов.