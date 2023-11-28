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18:37, 28 ноября 2023Наука и техника

В России пообещали продолжить серию подлодок проекта 636.3

Главком ВМФ Евменов: серия подлодок проекта 636.3 будет продолжена

Фото: Ирина Мотина / РИА Новости

Серия дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 будет продолжена для Тихоокеанского и других флотов. С таким обещанием выступил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Николай Евменов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главкома, субмарина «Можайск» не является последним кораблем проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. «Я уверен, что у нас [будет] еще один корабль этой серии [для ТОФ] и дальше продолжение этой серии для других флотов», — сказал главком.

Евменов добавил, что подлодки проекта 636.3 являются носителями высокоточного оружия большой дальности — крылатых ракет «Калибр».

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Ранее на «Адмиралтейских верфях» (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) сообщили, что субмарину «Можайск» проекта 636.3 передадут ВМФ России 28 ноября.

В ноябре «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и кораблестроительной отрасли сообщили, что в ближайшее время ВМФ России получит четыре новые подводные лодки.

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      Иван Потапов
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