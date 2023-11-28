ВМФ России получит «Можайск»

«Адмиралтейские верфи»: подлодку «Можайск» передадут ВМФ России 28 ноября

Дизель-электрическую подводную лодку «Можайск» проекта 636.3 передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России 28 ноября. Об этом сообщили на «Адмиралтейских верфях» (входят в Объединенную судостроительную корпорацию), передает РИА Новости.

«28 ноября 2023 года на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония поднятия Военно-морского флага РФ на большой дизель-электрической подводной лодке "Можайск" 636 проекта», — говорится в сообщении предприятия.

«Можайск» стала пятой в серии из шести субмарин для Тихоокеанского флота. Подлодки проекта 636.3 получили по шесть торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра. Также они несут крылатые ракеты семейства «Калибр».

Ранее в ноябре «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны и кораблестроительной отрасли сообщили, что до конца года ВМФ России получит дизель-электрические субмарины «Кронштадт» и «Можайск» и атомную подводную лодку (АПЛ) «Красноярск». Также флот может получить АПЛ «Император Александр III».

В том же месяце близкий к ВМФ России источник ТАСС рассказал, что подлодки «Уфа» и «Можайск» могут совершить переход с Балтийского моря на Тихоокеанский флот «южным» маршрутом через Средиземное море, а не через Северный морской путь.