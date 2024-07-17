В России построят еще два десантных корабля проекта 11711

Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) «Янтарь» построит еще два больших десантных корабля (БДК) проекта 11711. Контракт на строительство третьей пары БДК в модернизированном варианте могут заключить до конца 2024 года, сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
«Предполагается, что давно ожидавшийся контракт на строительство третьей пары БДК проекта 11711 в модернизированном варианте может быть подписан в текущем году», — сказал он.
Агентство подчеркнуло, что официального подтверждения этой информации нет.
Сейчас в боевой состав Северного флота входят два БДК проекта 11711. Еще два корабля строят на ПСЗ по модернизированному проекту. Усовершенствованные БДК отличаются от базовых изделий большим водоизмещением и видоизмененной архитектурой. Эти корабли могут доставить до 13 танков массой около 60 тонн или до 300 десантников.
В декабре источник ТАСС сообщил, что БДК модернизированного проекта 11711 смогут нести на борту звено ударных вертолетов Ка-52М с противокорабельными ракетами Х-35.