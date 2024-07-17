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18:10, 17 июля 2024Наука и техника

В России построят еще два десантных корабля проекта 11711

ТАСС: контракт на строительство двух БДК проекта 11711 заключат до конца года

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) «Янтарь» построит еще два больших десантных корабля (БДК) проекта 11711. Контракт на строительство третьей пары БДК в модернизированном варианте могут заключить до конца 2024 года, сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

«Предполагается, что давно ожидавшийся контракт на строительство третьей пары БДК проекта 11711 в модернизированном варианте может быть подписан в текущем году», — сказал он.

Агентство подчеркнуло, что официального подтверждения этой информации нет.

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Сейчас в боевой состав Северного флота входят два БДК проекта 11711. Еще два корабля строят на ПСЗ по модернизированному проекту. Усовершенствованные БДК отличаются от базовых изделий большим водоизмещением и видоизмененной архитектурой. Эти корабли могут доставить до 13 танков массой около 60 тонн или до 300 десантников.

В декабре источник ТАСС сообщил, что БДК модернизированного проекта 11711 смогут нести на борту звено ударных вертолетов Ка-52М с противокорабельными ракетами Х-35.

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      Даниил Иринин
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