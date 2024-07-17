В России построят еще два десантных корабля проекта 11711

ТАСС: контракт на строительство двух БДК проекта 11711 заключат до конца года

Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) «Янтарь» построит еще два больших десантных корабля (БДК) проекта 11711. Контракт на строительство третьей пары БДК в модернизированном варианте могут заключить до конца 2024 года, сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.

«Предполагается, что давно ожидавшийся контракт на строительство третьей пары БДК проекта 11711 в модернизированном варианте может быть подписан в текущем году», — сказал он.

Агентство подчеркнуло, что официального подтверждения этой информации нет.

Сейчас в боевой состав Северного флота входят два БДК проекта 11711. Еще два корабля строят на ПСЗ по модернизированному проекту. Усовершенствованные БДК отличаются от базовых изделий большим водоизмещением и видоизмененной архитектурой. Эти корабли могут доставить до 13 танков массой около 60 тонн или до 300 десантников.

В декабре источник ТАСС сообщил, что БДК модернизированного проекта 11711 смогут нести на борту звено ударных вертолетов Ка-52М с противокорабельными ракетами Х-35.