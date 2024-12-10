Женщина почистила аквариум и оказалась в больнице

В США женщина заразилась тропической болезнью после чистки аквариума

Жительница США заразилась тропической лихорадкой из-за аквариума. Об этом пишет Live Science.

56-летняя женщина из штата Мэриленд в течение двух дней страдала от высокой температуры, кашля и боли в груди. На третий день она оказалась в больнице. Рентген выявил признаки пневмонии, а результаты лабораторных исследований показали, что в ее крови повышенное количество лейкоцитов.

Заподозрив инфекцию, врачи проверили ее кровь на наличие бактерий и обнаружили Burkholderia pseudomallei. Это вид бактерий, широко распространенный в Австралии и Юго-Восточной Азии, который провоцирует болезнь, известную как мелиодоз. При этом женщина не выезжала из страны. Пациентка рассказала, что почувствовала недомогание после того, как почистила аквариум с тропическими рыбками — по всей видимости, там и жила бактерия.

Пациентке назначили антибиотики, которые помогли снизить температуру и очистить легкие. Через 11 дней ее выписали, но она продолжила принимать антибиотики. Через несколько недель лихорадка вернулась, и женщину снова госпитализировали для более интенсивного лечения. В конечном итоге ей пришлось продолжать принимать антибиотики в течение нескольких месяцев, чтобы полностью избавиться от инфекции.

Burkholderia pseudomallei обитает в почве и воде в тропических и субтропических регионах. Люди могут заразиться, если вдохнут зараженную пыль, при контакте с водой или почвой. Риск заражения повышается, если на коже есть порезы или раны. Мелиоидоз (или псевдосап) становится причиной около 89 тысяч смертей во всем мире каждый год. Иногда от момента заражения до смерти проходит всего несколько дней. Когда бактерия поражает мозг, шансы человека выжить составляют всего около 50 процентов.

Ранее сообщалось, что британец едва не распрощался с жизнью из-за небольшого пореза на ягодице. В рану попала пожирающая плоть бактерия, из-за которой он потерял кусок ягодицы.