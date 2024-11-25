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14:04, 25 ноября 2024Из жизни

Мужчина потерял ягодицу из-за пожирающей плоть бактерии

Британец перепутал пожирающую плоть бактерию с гриппом и потерял ягодицу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Британец едва не распрощался с жизнью из-за небольшого пореза на ягодице. Об этом пишет Daily Star.

55-летний Саймон Инглиш, бывший пожарный, заметил первые симптомы, напоминающие грипп, в конце марта. У него болела голова, ныли мышцы, его мучил кашель. Мужчина подумал, что заразился от жены, недавно болевшей ОРВИ. Сутки он лечился дома, но ему становилось все хуже. Инглиш отправился в больницу, после осмотра мужчину экстренно госпитализировали. Как оказалось, у Инглиша развился некротизирующий фасциит — бактериальное заболевание, которое также часто называют пожирающей плоть бактерией. Причиной и очагом болезни стал небольшой порез в области левой ягодицы.

Следующие две недели Инглиш провел в бреду, ему кололи большие дозы морфия, чтобы снять болевые ощущения и уменьшить лихорадку. Мужчина перенес четыре операции, пока боролся с инфекцией. Сначала ему удалили пораженные некрозом ткани. Затем, чтобы закрыть удаленный участок ягодицы, сделали пересадку кожи с бедра. Однако из-за недолеченной инфекции кожа не прижилась. Тогда Инглишу сделали колостомию — вывели из кишечника стому для более легкого опорожнения без травматизации пострадавшей ягодицы. И лишь после этого врачи повторно пересадили кожу на пораженную часть. Как только Инглиш поправился, стому убрали. Мужчина потерял крупный кусок ягодичной мышцы.

Мужчину выписали из больницы в июне. Врачи считают, что если бы он пришел позже, то его бы уже не было в живых. Сам Инглиш полон оптимизма и посмеивается над своей ягодицей, которая выглядит так, будто его укусила акула.

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Пожирающие плоть бактерии — это общее название для группы разных микроорганизмов, которые вызывают некротический фасциит. Чаще всего причинами становятся бактерии Streptococcus pyogenes или Clostridium perfringens, они попадают в организм через порезы и ссадины на коже. Диагностировать некротический фасциит на ранней стадии, когда единственные симптомы — боль и лихорадка, довольно сложно. Позже к ним присоединяются отек и гиперемия, кожа становится плотной и болезненной при пальпации. Позднее кожа приобретает темно-красный или синеватый цвет, покрывается пузырями, на ней появляются некрозные участки фиолетового, багрового или черного цвета.

Ранее сообщалось, что мужчине из США сделали операцию по удалению гениталий из-за поедающей плоть бактерии. Причиной стали постоянные ссадины и натертости в области паха.

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