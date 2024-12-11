Абхазия нашла деньги на выплату зарплат

Минфин Абхазии: на зарплаты бюджетникам выделят 230 миллионов рублей

Власти Абхазии смогли изыскать средства на выплату заработных плат бюджетникам за ноябрь. Об этом заявил и. о. министра финансов республики Владимир Делба. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, на эти цели из бюджета республики направят 230 миллионов рублей. В первую очередь деньги получат служащие министерства обороны, а также правоохранительных и фискальных органов.

«Силами местных бюджетов начинается финансирование заработных плат региональных учреждений культуры, образования и здравоохранения», — также заявил Делба.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Абхазия должна перестать спекулировать на отношениях с Россией. Тогда появятся основания для разговора о возвращении социальных выплат.

В свою очередь, правительство Абхазии призналось, что так и не получило ответа от России на запрос о возобновлении софинансирования заработных плат бюджетникам.

По словам старшего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николая Силаева, Россия заморозила финансовую помощь Абхазии из-за отказа последней от гармонизации законодательства.