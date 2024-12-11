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21:04, 11 декабря 2024Спорт

Чемпионат мира по футболу пройдет в Саудовской Аравии

Чемпионат мира 2034 года по футболу пройдет в Саудовской Аравии
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shaun Botterill / Getty Images

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) на своем сайте назвал страну-хозяйку чемпионата мира 2034 года.

Турнир впервые в истории пройдет в Саудовской Аравии. По информации Sports.ru, мундиаль состоится зимой.

Ранее стало известно, что чемпионат мира 2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Кроме того, три матча мундиаля состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Парагвае и Аргентине.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В решающем матче команда одержала победу над Францией в серии послематчевых пенальти.

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