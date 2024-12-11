Чемпионат мира по футболу пройдет в Саудовской Аравии

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) на своем сайте назвал страну-хозяйку чемпионата мира 2034 года.
Турнир впервые в истории пройдет в Саудовской Аравии. По информации Sports.ru, мундиаль состоится зимой.
Ранее стало известно, что чемпионат мира 2030 пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Кроме того, три матча мундиаля состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Парагвае и Аргентине.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В решающем матче команда одержала победу над Францией в серии послематчевых пенальти.