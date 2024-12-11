Экс-легионер «Спартака» рассказал о даче взятки в России

Экс-легионер «Спартака» Макгиди заявил, что давал взятку сотруднику ДПС в России

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Ирландии Эйден Макгиди рассказал, как давал взятку сотруднику ДПС в России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Макгиди вспомнил, что его остановили по пути на тренировку и сообщили о нескольких нарушениях, в том числе превышении скорости, после чего предложили проехать в отделение для составления протокола. Легионер позвонил клубному врачу, и тот объяснил, что, скорее всего, сотруднику ДПС придется дать денег.

«Инспектор подошел и спросил, что мы будем делать дальше: "Ты едешь в участок?" Тогда я спросил его: "Может, ты хочешь денег?" Он ответил: "Как ты вообще мог об этом подумать?! Я же инспектор, не могу брать взятки!" Затем сотрудник чуть отвернулся от меня и тихонько спросил: "Сколько?"» — рассказал ирландец, добавив, что они сошлись на сумме в полторы тысячи долларов.

Макгиди добавил, что позднее встречался на дороге с тем сотрудником. «Сразу спросил его, что теперь нужно будет делать, на что тот ответил: "Никаких проблем, все нормально, езжай". Он попросил лишь передать [тренеру Валерию] Карпину привет от него, а также пожелать команде удачи в сезоне», — поделился он.

Ирландец выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 год. Всего в составе команды он провел 93 матча, в которых забил 13 мячей и сделал 28 результативных передач.

Ранее экс-нападающий столичного ЦСКА Вагнер Лав признался, что давал взятки сотрудникам ГАИ в России. По его словам, такое случалось несколько раз.