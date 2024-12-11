Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
Сегодня
16:30 (Мск)
Тамара Корпач
Лимож 125
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Енисей
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Црвена Звезда
Лига чемпионов|Общий этап. 6-й тур
Боруссия Д
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 6-й тур
Арсенал
Сегодня
23:00 (Мск)
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 6-й тур
Баффало Сэйбрз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
12:27, 11 декабря 2024Спорт

Экс-легионер «Спартака» рассказал о даче взятки в России

Экс-легионер «Спартака» Макгиди заявил, что давал взятку сотруднику ДПС в России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Эйден Макгиди

Эйден Макгиди. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Ирландии Эйден Макгиди рассказал, как давал взятку сотруднику ДПС в России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Макгиди вспомнил, что его остановили по пути на тренировку и сообщили о нескольких нарушениях, в том числе превышении скорости, после чего предложили проехать в отделение для составления протокола. Легионер позвонил клубному врачу, и тот объяснил, что, скорее всего, сотруднику ДПС придется дать денег.

«Инспектор подошел и спросил, что мы будем делать дальше: "Ты едешь в участок?" Тогда я спросил его: "Может, ты хочешь денег?" Он ответил: "Как ты вообще мог об этом подумать?! Я же инспектор, не могу брать взятки!" Затем сотрудник чуть отвернулся от меня и тихонько спросил: "Сколько?"» — рассказал ирландец, добавив, что они сошлись на сумме в полторы тысячи долларов.

Макгиди добавил, что позднее встречался на дороге с тем сотрудником. «Сразу спросил его, что теперь нужно будет делать, на что тот ответил: "Никаких проблем, все нормально, езжай". Он попросил лишь передать [тренеру Валерию] Карпину привет от него, а также пожелать команде удачи в сезоне», — поделился он.

Ирландец выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 год. Всего в составе команды он провел 93 матча, в которых забил 13 мячей и сделал 28 результативных передач.

Ранее экс-нападающий столичного ЦСКА Вагнер Лав признался, что давал взятки сотрудникам ГАИ в России. По его словам, такое случалось несколько раз.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин уже не тот, что был в 2017 году». Трампу рассказали о переменах в политике президента России

      Россияне заинтересовались одним способом знакомств

      Появились подробности об использованном для удара по Таганрогу и Брянску оружии

      Стало известно место запуска новой ракеты ВСУ по Таганрогу

      Макрон предложил правящей партии Грузии помочь в разгрузке ситуации

      Нехватку складов в России объяснили

      В российском регионе из здания Следственного комитета выпал допрашиваемый

      Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка

      Еще одна страна решила открыть посольство в Сирии спустя 13 лет

      В России подорожала мебель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше