Фитнес-эксперт дала советы по тренировкам полным людям

Тренер Бахтурина посоветовала полным людям избегать активной кардионагрузки

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в разговоре с «Лентой.ру» дала советы по физической нагрузке полным людям.

Бахтурина рассказала, что в случае проблем с сердечно-сосудистой системой или суставами, которые часто бывают при избыточном весе, не рекомендованы силовые занятия — пауэрлифтинг, кроссфит, интервальные тренировки. Также следует избегать активной кардионагрузки, в частности, бега и занятий на велотренажере.

«Более безопасными для людей с лишним весом будут занятия мягкими направлениями фитнеса, которых сегодня множество. Это может быть пилатес, йога, спокойные танцы, растяжка», — поделилась специалист, добавив к этому списку плавание. При этом она подчеркнула, что начинать любые занятия необходимо только после консультации с врачом и, желательно, под контролем тренера.

По словам эксперта, для поддержания здоровья и улучшения мышечного тонуса достаточно умеренной физической нагрузки два-три раза в неделю. «Если стоит цель сбросить вес, то необходимо подходить к проблеме комплексно. Помимо подключения тренировок, необходима корректировка питания и образа жизни», — отметила она.

Ранее Бахтурина перечислила опасные ошибки в фитнесе. Так, она рекомендовала не делать растяжку через боль и отказаться от прыжковых упражнений на уставшие ноги.