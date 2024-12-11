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00:10, 11 декабря 2024Мир

В США одобрили контракт на обслуживание F-16 для Украины

Госдеп одобрил контракт на 266 миллионов долларов на обслуживание F-16 для Киева
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Osman Orsal / Reuters

Госдепартамент одобрил контракт на 266 миллионов долларов на обслуживание истребителей F-16 для Украины. Об этом сообщает Пентагон, пишет РИА Новости.

«Госдеп одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования на 266,4 млн долларов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об оборудовании, техподдержке и запчастях. Услуги будут предоставляться расположенной в Бельгии компанией Sabena и Lockheed Martin Aeronautics из Техаса и Pratt.

8 декабря советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не смогла отправить в США достаточное число пилотов для обучения управлению истребителями F-16. При этом он добавил, что американские инструкторы готовы обучать максимально возможное число пилотов.

Несколькими днями ранее вторая партия истребителей F-16 из Дании поступила на Украину. Владимир Зеленский при этом не уточнил количество самолетов, которые передали Киеву.

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