Форвард Капризов забил «Юте», но потерял лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

«Миннесота Уайлд» в гостях победила «Юту» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в серии буллитов. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой.

Несмотря на набранное очко, Капризов потерял лидерство в гонке бомбардиров НХЛ и опустился на третью строчку рейтинга. Возглавил список нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, который в матче с «Питтсбург Пингвинс» набрал пять очков (гол и четыре передачи).

Ранее Капризова назвали MVP первой четверти сезона НХЛ. Его сравнили с ракетным топливом для бурного старта команды, которая с 42 очками в 28 матчах возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.