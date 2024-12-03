Капризова назвали MVP первой четверти сезона НХЛ

ESPN назвал форварда «Миннесоты» Капризова MVP первой четверти сезона НХЛ

ESPN выбрал российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова самым ценным игроком (MVP) первой четверти сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Кирилл являлся ракетным топливом для бурного старта "Уайлд", проводя отличную игру во всех аспектах», — отмечено в материале. Капризова назвали восхитительно доминирующим.

Капризов возглавляет список лучших бомбардиров регулярного сезона-2024/2025. В активе 27-летнего россиянина 38 очков — в 23 матчах он забросил 15 шайб и сделал 23 результативные передачи. «Миннесота» с 36 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне его признали лучшим новичком НХЛ.